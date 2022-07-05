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Новые таблетки для лечения коронавируса зарегистрировали в России

Общество, 17:29 05 июля 2022

ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

Новый препарат для лечения коронавируса на основе нирматрелвира зарегистрировал Минздрав России. Разработчиком является компания "ПСК Фарма", пишет ТАСС.

Лекарство зарегистрировано в форме таблеток с дозировкой 150 мг. Оно показано для лечения новой коронавирусной инфекции легкого или среднетяжелого течения у взрослых, в том числе, с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения. Применять нирматрелвир следует одновременно с ритонавиром под наблюдением врача.

Нирматрелвир от "ПСК Фарма" зарегистрирован по процедуре, предназначенной для применения в условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. Инструкция подготовлена на основании ограниченного объема клинических данных по применению препарата и будет дополняться по мере поступления новых данных.

Ранее Минздрав РФ регистрировал разработанный компанией "Фармасинтез" препарат для лечения коронавируса "Миробивир" на основе комбинации нирматрелвира и ритонавира. Также в России зарегистрировано лекарство "Скайвира" на основе нирматрелвира и ритонавира от компании "Промомед".

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# коронавирус , лекарства

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