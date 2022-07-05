Новые таблетки для лечения коронавируса зарегистрировали в России

| Фото: ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

Новый препарат для лечения коронавируса на основе нирматрелвира зарегистрировал Минздрав России. Разработчиком является компания "ПСК Фарма", пишет ТАСС.

Лекарство зарегистрировано в форме таблеток с дозировкой 150 мг. Оно показано для лечения новой коронавирусной инфекции легкого или среднетяжелого течения у взрослых, в том числе, с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения. Применять нирматрелвир следует одновременно с ритонавиром под наблюдением врача.

Нирматрелвир от "ПСК Фарма" зарегистрирован по процедуре, предназначенной для применения в условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. Инструкция подготовлена на основании ограниченного объема клинических данных по применению препарата и будет дополняться по мере поступления новых данных.

Ранее Минздрав РФ регистрировал разработанный компанией "Фармасинтез" препарат для лечения коронавируса "Миробивир" на основе комбинации нирматрелвира и ритонавира. Также в России зарегистрировано лекарство "Скайвира" на основе нирматрелвира и ритонавира от компании "Промомед".