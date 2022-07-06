Назальную вакцину против коронавируса начнут выпускать в России

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Вакцину для профилактики ковида в форме назального спрея "Салнавак" разработала компания "Генериум". Данный препарат зарегистрирован в Минздраве РФ, сообщает ТАСС.

"Салнавак" - комбинированная векторная вакцина для взрослых в возрасте 18-60 лет. Вакцинация должна проводиться в два этапа с интервалом в три недели, говорится в инструкции к препарату.

"Генериум" - российская инновационная биотехнологическая компания, объединяющая научно-исследовательский институт, центр управления клиническими исследованиями и высокотехнологичное производство. Компания занимается разработкой и производством лекарственных препаратов, вакцин, диагностических систем. Является одним из производителей вакцины "Спутник V".