  • 8 июля 20228.07.2022пятница
  • В Тюмени 25..27 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19

Общество, 13:00 08 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обязательную вакцинацию от коронавируса отменили в Тюменской области, следует из постановления главного санитарного врача по региону Галины Шарухо, опубликованного в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

"Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 18 октября 2021 года о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан", - говорится в документе.

Обязательную вакцинацию от коронавируса обязаны были пройти работники сфер образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, услуг и общественного питания, транспорта, ЖКХ и СМИ.

В то же время добровольная вакцинация и ревакцинация от коронавируса продолжается в области. Постановление главного государственного санитарного врача по Тюменской области отменяет только обязательную вакцинацию отдельных групп риска. Сделать прививку можно в медучреждении по месту жительства.

С 1 июня в регионе отменены обязательный масочный режим и социальное дистанцирование.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Галина Шарухо , коронавирус , Роспотребнадзор

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:45 08.07.2022Тюменский нейрохирург Альберт Суфианов избавил пациентку из Ноябрьска от приступов эпилепсии
14:33 08.07.202250 участников защитят проекты на форуме INNOWEEK-2022 в Тюмени
14:21 08.07.2022Тюменцы снялись для фотопроекта о традициях ко Дню семьи, любви и верности
13:47 08.07.2022Движение транспорта ограничено на центральной улице Тюмени из-за ремонта теплосетей