В Тюменской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обязательную вакцинацию от коронавируса отменили в Тюменской области, следует из постановления главного санитарного врача по региону Галины Шарухо, опубликованного в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

"Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 18 октября 2021 года о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан", - говорится в документе.

Обязательную вакцинацию от коронавируса обязаны были пройти работники сфер образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, услуг и общественного питания, транспорта, ЖКХ и СМИ.

В то же время добровольная вакцинация и ревакцинация от коронавируса продолжается в области. Постановление главного государственного санитарного врача по Тюменской области отменяет только обязательную вакцинацию отдельных групп риска. Сделать прививку можно в медучреждении по месту жительства.

С 1 июня в регионе отменены обязательный масочный режим и социальное дистанцирование.