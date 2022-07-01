В Тюменской области работают 25 лабораторий по исследованию COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 003 тыс. 965 тестов на COVID-19 проведено в Тюменской области с начала 2022 года. Регион находится на пятой позиции в Топ-15 субъектов РФ по количеству исследований на 100 тыс. населения, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего с начала пандемии коронавируса исследовано около 4,5 млн тестов. Их проводят на базе 25 лабораторий.

"Срок лабораторного исследования не должен превышать 24 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию. Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования, проведенного методом ПЦР, составляет 48 часов", - отметили эксперты.

Вопросы, связанные с тестированием на коронавирусную инфекцию, сроками исполнения и выдачей результатов тестов можно задать на горячей линии по телефону 8-800-302-26-70. Операторы консультируют ежедневно с 8 до 20 часов.