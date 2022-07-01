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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жителям Тюменской области будет доступна назальная вакцина от COVID-19

Общество, 15:29 26 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Назальная вакцина от COVID-19 станет доступна жителям Тюменской области в ближайшее время.

Как сообщила специалист отдела детства департамента здравоохранения Тюменской области Надежда Казакевич, в регионе ожидают поставку насадок-распылителей для интраназального применения вакцины Спутник-V.

Она напомнила, что для коронавирусной инфекции ревакцинация должна быть каждые 6 месяцев. "Это связано с тем, что иммунная память против вируса и антитела хранятся в организме в течение полугода", - сказала Казакевич.

Эксперты Минздрава отмечают, что назальное введение вакцины пациентам формирует гуморальный и клеточный иммунный ответ к инфекции, вызываемой вирусом.

Первую в мире назальную вакцину от COVID-19 в России зарегистрировали 1 апреля. Официально назальная вакцина вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Состав вакцины тот же самый, что и у "Спутника V"".

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# коронавирус , Надежда Казакевич

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