В Тюменской области нет случаев заражения штаммом "кентавр"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Случаев заболевания новым штаммом COVID-19 "кентавр" не выявили в Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

В Роспотребнадзоре отмечают, что нет необходимости возобновлять ограничения, но при недомогании нужно носить маску.

"В целом же, необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет. При этом рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и, конечно, по ревакцинации раз в полгода сохраняются", - отметила РИА "Новости" заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она также напомнила, что в сезон отпусков надо по-прежнему бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.