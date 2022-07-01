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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области нет случаев заражения штаммом "кентавр"

Общество, 09:48 28 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Случаев заболевания новым штаммом COVID-19 "кентавр" не выявили в Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

В Роспотребнадзоре отмечают, что нет необходимости возобновлять ограничения, но при недомогании нужно носить маску.

"В целом же, необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет. При этом рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и, конечно, по ревакцинации раз в полгода сохраняются", - отметила РИА "Новости" заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она также напомнила, что в сезон отпусков надо по-прежнему бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.

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# вакцинация , коронавирус , маски

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