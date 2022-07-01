В Тюменской области антиковидные ограничения продлили до 1 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Антиковидные ограничения, действующие в Тюменской области, продлили до 1 сентября 2022 года включительно, передает информационный центр правительства региона.

Новые запреты пока не вводятся. Такое решение приняли на очередном заседании оперативного штаба 29 июля. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства области от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности".

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе губернатор Александр Моор поручил увеличить темпы тестирования населения на коронавирус и обеспечить своевременную ревакцинацию.