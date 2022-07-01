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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области антиковидные ограничения продлили до 1 сентября

Общество, 18:30 29 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Антиковидные ограничения, действующие в Тюменской области, продлили до 1 сентября 2022 года включительно, передает информационный центр правительства региона.

Новые запреты пока не вводятся. Такое решение приняли на очередном заседании оперативного штаба 29 июля. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства области от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности".

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе губернатор Александр Моор поручил увеличить темпы тестирования населения на коронавирус и обеспечить своевременную ревакцинацию.

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# коронавирус , режим повышенной готовности

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