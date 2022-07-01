В Тюменской области открыты два моногоспиталя на 45 коек

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Два моноинфекционных госпиталя работают на базе областной инфекционной больницы и в госпитале "Мать и дитя" в Тюмени. Они рассчитаны на 45 коек. В зависимости от эпидемиологической обстановки, число коек изменяется. На 29 июля свободным остается 13 % коечного фонда.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

"В Тюменской области действует план оперативного развертывания госпитальной базы при подъеме заболеваемости коронавирусной инфекцией. В случае необходимости есть все возможности для открытия моногоспиталей", - заверили эксперты.

Из числа госпитализированных не более 10% вакцинированные, больше половины - лица старше 60 лет. Тяжесть течения болезни обусловлена сопутствующим хроническими заболеваниями. Коронавирусной инфекцией в равной степени болеют и мужчины, и женщины, отметили медики.

Согласно сводке регионального информационного центра, на 29 июля в Тюменской области выявлено 152 случая заболевания коронавирусной инфекцией, что на 28 больше по сравнению с предыдущим днем. Всего с начала пандемии в регионе заболели 193 тыс. 428 жителей.

Жителей Тюменской области призывают к профилактике: в общественных местах надевать маску, тем, кому необходимо - пройти ревакцинацию. Вакцины доступны во всех поликлиниках области. Попасть на прививку можно через госуслуги.

Анжела Лебедева