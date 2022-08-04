Противоэпидемические меры все еще действуют при въезде в РФ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Некоторые противоэпидемические меры все еще действуют при въезде на территорию РФ.

Граждане РФ, напоминает Роспотребнадзор, по прибытию в Россию обязаны заполнить анкету прибывающего, а также в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР.

"Соблюдать режим изоляции до получения результатов тестирования не требуется, - отмечено в сообщении. - При наличии вакцинации против COVID-19 в течение 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией проходить ПЦР-тестирование не нужно".

Сведения в обязательном порядке размещаются в течение четырех календарных дней со дня прибытия на Едином портале госуслуг. Требования не распространяются на граждан, прибывающих в Россию через сухопутный участок государственной границы.

Граждане государств-членов Евразийского экономического союза (за исключением граждан Республики Беларусь) и Республики Таджикистан, а также граждане Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Туркменистана при пересечении Государственной границы РФ подтверждают наличие отрицательного результата ПЦР-теста, сданного не ранее чем за три календарных дня до прибытия, с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

В случае ухудшения состояния здоровья в течение двух недель со дня прибытия в Россию необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью по месту жительства без посещения медицинских организаций.

Роспотребнадзор обращает внимание на изменения, внесенные в анкету: необходимо указать адрес фактического проживания в ближайший 21 день вместо 14 дней и указать наличие или отсутствие у прибывающего симптомов инфекционного заболевания или контакта с больным с симптомами инфекционного заболевания.