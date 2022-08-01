Пандемия коронавируса повлияла на рождаемость в России, рассказал эксперт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Краткосрочный спад рождаемости, связанный с COVID-19, наблюдался в России в месячных показателях рождаемости в 2021 году после первых волн COVID-19 и жесткого локдауна в 2020-м. Об этом РИА Новости рассказал заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала ИПЭИ РАНХиГС Сергей Шульгин.

По его словам, прямые эффекты COVID-19 носили краткосрочный характер, общество к ним адаптировалось. "В длительном периоде рождаемость зависит от репродуктивных установок родителей: сколько детей они хотят иметь, от возможности реализовать свои репродуктивные предпочтения", — отметил эксперт.

По мнению доцента Института демографии НИУ ВШЭ Владимира Козлова, пандемия несильно повлияла на рождаемость в 2020 году, и год с этой точки зрения не является репрезентативным. Данные первого квартала 2021 года показывают, что рождаемость понемногу начала снижаться, по результатам полугодия снижение также есть, но за картиной надо наблюдать, уточнил он.

Владимир Козлов считает, причины снижения рождаемости пока называть рано. В частности, на это могло повлиять снижение доходов, суеверия, связанные с прививками.