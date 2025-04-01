В Тюменской области федеральная экспедиция изучит технику кармацкой росписи
Федеральная экспедиция по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния прибыла в Тюменскую область, сообщает информационный центр регионального правительства.
С 25 по 30 апреля команда ученых изучит: бытование техники тюменской (кармацкой) росписи; традицию поминовения на Радоницу у черниговских переселенецев села Лопазное Сладковского района.
Экспедиция позволит дать экспертную оценку региональным объектам федерального уровня и подготовить качественные материалы, подтверждающие их достоверность и научную обоснованность.
Ученые будут работать под руководством доктора исторических наук, директора Института гуманитарных исследований Уральского отделения РАН Александра Черных.
Сопровождать команду будут местные эксперты: руководитель Музея истории крестьянского быта деревни Насекина Инна Нестерова; заведующая фольклорным отделением ДШИ "Этюд" и руководитель регионального отделения "Российского фольклорного союза" Ярослава Мельникова.