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Охоту на водоплавающую дичь откроют на юге Тюменской области 26 апреля

Общество, 20:57 25 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Охоту на водоплавающую дичь и серую ворону откроют на юге Тюменской области 26 апреля. Добычу можно будет вести в общедоступных и закрепленных охотугодьях десять дней.

Как сообщает Госохотдепартамент Тюменской области, 27 апреля стартует также охота на боровую дичь.

Весенняя охота осуществляется исключительно на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток и гусей из укрытия с подсадной птицей или чучелами, манком, на серую ворону.

При осуществлении весенней охоты разрешен добор раненой пернатой дичи на расстоянии менее 300 м от укрытия при осуществлении охоты на селезней уток и менее 500 м - на гусей и казарок.

В весеннюю охоту запрещено использовать любые плавательные средства для преследования, выслеживания, поиска, добычи пернатой дичи. Исключение составляют плавательные средства, используемые для укрытия, а также подбора и транспортирования добытой дичи.

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# весенняя охота

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