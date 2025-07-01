В Тюменской области впервые проводят конференцию для социальных предпринимателей

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Конференция "Социальный бизнес: Навигаторы перемен" для социальных предпринимателей Тюменской области впервые проходит на базе центра отдыха "Дружба-Ямал" 25 июля. Более 30 человек из Тюмени, Ялуторовска, Тобольска, других населенных пунктов стали ее участниками.

"В Тюменской области социальным предпринимателям оказывают всестороннюю поддержку. Действует проектный офис, проводятся просветительские мероприятия, грантовые конкурсы. Все больший интерес этот сектор экономики проявляет к обучению, получению новых знаний. Эффект от поддержки есть. Наши соцпредприниматели в этом году вошли в федеральный "Индекс дела", двое стали победителями Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес", - рассказал руководитель центра инноваций социальной сферы центра "Мой бизнес" Тюменской области Андрей Паздерин.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Всего на сегодня в реестре социальных предпринимателей Тюменской области состоят 132 человека. В том числе 17, которые получили данный статус с начала 2025 г.

Во время конференции предприниматели, которые реализуют социальные проекты, обсудят, чего не хватает социальному бизнесу в регионе, как развиваться в условиях неопределённости, с кем объединяться. Формат конференции – свободный. Это будет нетворкинг с играми и открытым микрофоном.

Исполнительный директор Ассоциации лидеров социальных проектов Лилия Загваздина отметила, что универсальных решений проблем бизнеса нет, важен человек с его личными качествами и убеждениями.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Мы сфокусируем внимание предпринимателей на них самих, чтобы независимо от того, что происходит вовне, они смогли опереться на себя, найти нужные решения, быстро перестроиться. Я в социальном бизнесе с 2017 года и наблюдаю, как трансформируется портрет предпринимателя этой сферы. Они сейчас являются большими помощниками государству в решении важных социальных задач. Социальный бизнес становится более финансово устойчивым. Они умеют зарабатывать деньги, при этом не забывают о своей миссии", - подчеркнула Лилия.

Ассоциация лидеров социальных проектов появилось в Югре. На сегодня в ней состоят представители 14 регионов. В числе участников не только соцбизнес, но и ИП, НКО, органы власти. Эксперты ассоциации, в том числе психологии и специалисты по кадровой политике, стали спикерами конференции в Тюмени.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Психолог из Ялуторовска Любовь Жигалова открыла свою студию три года назад. Была самозанятой, предпринимателем. В этом году вошла в региональный реестр социальных предпринимателей. Основная категория ее клиентов – многодетные матери.

"Я сама мама четырех сыновей. Создала проект при поддержке общественной организации "Юнона", партийного проекта "Крепкая семья" и общественной палаты Тюменской области "Лёгкий старт". Этот проект направлен на то, чтобы научить мам, в том числе многодетных, совмещать семью, работу и не терять себя. И эта идея получила отклик, у нас 130 участников. Этот проект меня вдохновил и мою команду, чтобы идти дальше, развиваться. Поэтому хочу выводить его на грант", - рассказала Любовь Жигалова.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

За знаниями, как сделать проект успешным и привлекательным, обменяться опытом пришла и Оксана Ивашова из Тюмени. С 2016 года вместе с супругом она занимается футбольными секциями для детей.

"Занимаемся в основном в арендованных залах, и есть свой спорткомплекс. Помимо тренировок для детей, проводим семейные праздники с участием родителей, организуем спортивные лагеря. Первый грант для социальных предпринимателей получали пять лет назад. Тогда направили его для развития футбола для девочек по программе Российского футбольного союза", - пояснила Оксана Ивашова.

Конференция "Социальный бизнес: Навигаторы перемен" продолжится до 17 часов.

Грантовый конкурс для социальных предпринимателей Тюменской области объявят в сентябре-октябре 2025 г. Накануне пройдет серия тренингов по подготовке заявки. Также пройдет недельный семинар "Социальный бизнес в действии".

Мероприятия по поддержке социальных предпринимателей проводят в рамках реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Анжела Лебедева