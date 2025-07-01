В Тюменской области за 10 лет обновили более 1100 лифтов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 100 лифтов обновили в Тюменской области за 10 лет. Программа капитального ремонта этого оборудования находится на особом контроле регионального правительства, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.

"Благодаря повышенному вниманию к замене лифтов Тюменская область - регион, где оборудование меняется в срок. В ближайшие шесть лет по программе планируем обновить ещё более 800 кабин. Объёмы растут. Нам важно держать руку на пульсе, понимать, как вы взаимодействуете с производителями и Фондом капитального ремонта", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов на рабочей встрече с представителями крупных подрядных организаций.

Они также обсудили сроки и качество поставок комплектующих, кадровый вопрос, взаимодействие с управляющими компаниями и производителями в части гарантийных обязательств.

За год в регионе планируют заменить 119 лифтов в 46 домах. Треть обновлений уже выполнена.