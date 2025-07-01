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Агропредприятия Тюменской области на 57 % выполнили обработку паров

Экономика, 11:41 25 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

57 % от плана составляет выполненная обработка паров в Тюменской области. Сельхозпредприятия завершили агротехнологические мероприятия на площади 69,8 тыс. га, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

По оперативным данным, хозяйства заготовили 321 тыс. 700 тонн сенажа и 43 тыс. тонны сена.

Скосили на корма сеяные многолетние травы с площади 43 тыс. 500 га.

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# АПК , заготовка кормов

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