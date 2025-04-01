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Шествие "Бессмертного полка", патриотические акции и концерты состоятся в Тюмени 9 Мая

Общество, 20:21 25 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шествие "Бессмертного полка", патриотические акции и концерты состоятся в Тюмени 9 Мая, сообщает информационный центр правительства региона.

Шествие "Бессмертный полк России" пройдет с 10 до 12 часов. Построение пройдет на ул. Республики от ул. Кирова.

Концертная программа с выступлениями творческих коллективов города и интерактивными площадками порадует жителей города на разных площадках. С 10 до 11 часов музыка будет звучать в сквере 65-летия Победы. С 11 часов до 14 часов 30 минут артисты выступят на бульваре Гостеприимства. На площади у технопарка концертная программа пройдет с 11 до 15 часов. Во дворе дома №61 на ул. Рижской горожан ждут в 13 часов. С 14 до 17 часов концертные программы пройдут в сквере Комсомольский и сквере Депутатов. С 16 до 18 часов коллективы будут вытсупать в сквере Казачьи луга. Вечерние концерты пройдут на Центральной площади (с 20 до 22 часов) и на набережной (с 20 часов 30 минут до 22 часов 30 минут).

На городской площади с 12 до 20 часов развернется гастрономический фестиваль "Привал Победы". Заплыв любителей плавания под флагами "Бессмертного полка" и Великой Победы состоится у "Конторы пароходства". Начало — в 12 часов 30 минут.

Чемпионат России по аккордеону и баяну развернется на площади 400-летия Тюмени с 13 до 14 часов. Легкоатлетическая эстафета среди организаций Тюмени пройдет по ул. Ленина с 13 до 14 часов.

В этот день откроют мемориал, посвященный ветеранам-авиаторам, на ул. Интернациональной, 179. Церемония начнется в 14 часов.

Установление рекорда России в гиревом спорте пройдет на набережной, в районе моста Влюбленных, в 16 часов.

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# День Победы , праздник

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