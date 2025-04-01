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В Ишиме сыграют в модернизированный морской бой с рациями и 3Д-макетами боевой техники

Общество, 13:05 25 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интересную и яркую программу подготовили культработники Ишима на "Библионочь - 2025", которая начнется 25 апреля в 19 часов в центральной библиотеке. Участников приглашают послушать любимые патриотические песни с КамАЗа, собрать и разобрать автомат Калашникова, получить на память моментальное военное фото, сыграть в инновационную версию игры по мотивам морского боя и подкрепиться солдатской кашей с полевой кухни.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила главный библиотекарь учреждения Анна Сигуева.

Она рассказала, что мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы. Все активности связаны с этой знаменательной датой. Организаторы ждут около 200 человек.

Гости смогут стать участниками интерактивной игры "Залпы Победы". Для этого они разделятся на две команды, каждой из которых достанется игровое поле и набор фигурок военной техники Советской Армии и фашистской Германии.

Игра напоминает морской бой, команды расположатся в разных помещениях, общаться будут по рации. Куатор из числа библиотекарей будет задавать вопросы по теме Великой Отечественной войны. Если команда ответит правильно, получит право хода. После чего по рации сообщит противникам букву и цифру выстрела. Если попала, то продолжит бой. Если нет, то ход переходит соперникам.

По словам главного специалиста, партнером события выступила автошкола ДОСААФ, помогла с организацией и предоставили КамАЗ, который поставят у входа в библиотеку. Он станет не только сценой для исполнения песен, но и выставочным пространством, где представят фотовыставку "Военная техника".

Изюминкой праздника станет литературно-музыкальная композиция о детях войны от Ишимского народного театра "Дорогами Победы". Также пройдет презентация книги о героях СВО "Честь наивысшая – носить русский мундир!".

"В этом году мы позаботились, чтобы папы не ждали в сторонке, а стали активными участниками. Специально для них подготовили выставку оружия, которую дополнили изданиями про оружие и технику. А также площадку для сборки и разборки автомата Калашникова", - пояснила Анна Сигуева.

Кроме того, участники посетят тематические экскурсии, поучаствуют в викторинах и конкурсах, поиграют в семейную настольную игру, пройдя путь военкора, а также насладятся чтением произведений великих авторов, вдохновлявшихся подвигами солдат.

Для гостей мероприятия будет работать полевая кухня, где все желающие смогут отведать солдатской каши.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина

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# Библионочь , библиотеки , Великая Отечественная война , Великая Победа , Ишим

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