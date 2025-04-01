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В Тюменской области представили план празднования 80-летия Победы

Общество, 18:07 24 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

План мероприятий празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представили в Тюменской области, сообшает информационный центр правительства региона.

Он опубликован на официальном портале органов государственной власти Тюменской области. Главные торжества пройдут во всех муниципалитетах региона в первой декаде мая.

В Тюмени 9 Мая с 10 до 12 часов на ул. Республики, в районе Центральной площади, состоится торжественное прохождение войск тюменского гарнизона "Салют, Победа!" и шествие "Бессмертного полка". К акции, призванной сохранить память о героях Великой Отечественной войны, присоединятся и все муниципальные районы.

Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+.

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# Великая Отечественная война , День Победы , праздник

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