В Тюменской области представили план празднования 80-летия Победы
План мероприятий празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представили в Тюменской области, сообшает информационный центр правительства региона.
Он опубликован на официальном портале органов государственной власти Тюменской области. Главные торжества пройдут во всех муниципалитетах региона в первой декаде мая.
В Тюмени 9 Мая с 10 до 12 часов на ул. Республики, в районе Центральной площади, состоится торжественное прохождение войск тюменского гарнизона "Салют, Победа!" и шествие "Бессмертного полка". К акции, призванной сохранить память о героях Великой Отечественной войны, присоединятся и все муниципальные районы.
Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.
Возрастное ограничение: 6+.