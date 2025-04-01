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В Тюменской области написать "Диктант Победы" можно на 193 площадках

Общество, 19:56 24 апреля 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Написать "Диктант Победы" в Тюменской области можно на 193 площадках, сообщает информационный центр правительства региона.

Тестирование на знание истории Великой Отечественной войны состоится 25 апреля.

Часть заданий посвящена специальной военной операции, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор: "Вопросы коснутся новых регионов нашей страны — как текущих событий, так и происходивших здесь в годы Великой Отечественной войны. Важнейшая задача "Диктанта Победы" — подчеркнуть связь поколений и сопричастность к судьбе России".

Акцию проводит партия “Единая Россия” совместно с Российским историческим обществом и Российским военно-историческим обществом.

Список площадок и советы по подготовке – на сайте диктанта.

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# День Победы , Диктант Победы , праздник

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