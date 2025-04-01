Тюменская студентка отправится в патриотическую экспедицию

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Студентка Тюменского государственного института культуры Анита Евай и еще 60 активистов из России и Беларуси примут участие в патриотической экспедиции, посвященной 80-летию Победы, сообщает информационный центр правительства Тюменской обалсти.

"Очень рада принять участие в столь масштабном проекте, как и мой куратор, старший преподаватель кафедры социально-культурной деятельности Денис Бондарчук. Верю, что в ходе экспедиции мы не только откроем для себя новые горизонты, но и найдем вдохновение для создания чего-то значимого", - сказала тюменка.

По пути молодые люди развернут самое большое в мире Знамя Победы. Участники также прослушают образовательные лекции от партнеров проекта, встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и СВО, лидерами общественных мнений и сформируют социально значимые проекты, лучший из которых поддержат на государственном уровне.