Велосипедный и автопробег "Спасибо деду за Победу" проведут в Омутинском районе
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Велосипедный и автомобильный пробеги "Спасибо деду за Победу" проведут в Омутинском районе. Акцию приурочили 9 Мая, рассказал глава муниципального образования Олег Кузнецов по итогам заседания оперативного штаба.
В населенных пунктах в праздничном стиле оформляют здания, улицы и транспорт. В дни празднования на территории района проведут несколько акций. Глава района пригласил поучаствовать всех земляков. Это и шествие "Бессмертного полка", и легкоатлетические эстафеты.
Он обратил внимание глав сельских поселений на акарицидную обработку общественных территорий. Это обеспечит комфорт и безопасность гостей праздника.