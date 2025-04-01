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Велосипедный и автопробег "Спасибо деду за Победу" проведут в Омутинском районе

Общество, 13:42 23 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

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Велосипедный и автомобильный пробеги "Спасибо деду за Победу" проведут в Омутинском районе. Акцию приурочили 9 Мая, рассказал глава муниципального образования Олег Кузнецов по итогам заседания оперативного штаба.

В населенных пунктах в праздничном стиле оформляют здания, улицы и транспорт. В дни празднования на территории района проведут несколько акций. Глава района пригласил поучаствовать всех земляков. Это и шествие "Бессмертного полка", и легкоатлетические эстафеты.

Он обратил внимание глав сельских поселений на акарицидную обработку общественных территорий. Это обеспечит комфорт и безопасность гостей праздника.

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# День Победы , Омутинский район

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