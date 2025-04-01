В Тюмени прошла всероссийская конференция о трудовом подвиге людей в годы войны

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская научно-практическая конференция "Трудовой подвиг Тюменского региона: антропологические исследования повседневной жизни в годы Великой Отечественной войны" прошла в Тюменском государственном университете. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы.

Его участниками стали историки, архивисты, музейные работники и краеведы. Доклад директора музейно-выставочного комплекса ТМУ Ольги Ковалевой о Тюмени в годы Великой Отечественной войны привлек внимание коллег: она поделилась результатами своего многолетнего изучения темы "Повседневная жизнь населения Тюмени в годы Великой Отечественной войны".

"Представленный мною доклад "Тыловой город Тюмень: о некоторых результатах изучения темы" привлек внимание участников тем, что в нем фигурировали данные, которые не часто встречаются. Например, я рассказала о стоимости продуктов питания на городских рынках, о лечении в госпиталях и трудностях, с которыми столкнулись врачи, как уживались местные жители и эвакуированные люди, какие были формы взаимопомощи. Эти данные – результат долгой и кропотливой работы в архивах Тюмени, Омска и Москвы", - рассказала Ольга Ковалева.

На пленарном заседании конференции прозвучали доклады директора филиала Президентской библиотеки им. Ельцина в Тюменской области Олега Шора, председателя Тюменского отделения Российского военно-исторического общества Александра Петрушина, представителя Общественной палаты РФ Сергея Баланец и пресс-секретаря департамента образования администрации Тюмени Диляры Шайхутдиновой, сообщает музейно-выставочный комплекс ТМУ.