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Два новых исторических стенда установили в сквере Победы Тюмени

Общество, 18:52 21 апреля 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Два новых исторических стенда установили в сквере Победы Восточного округа Тюмени. Один из них посвящен победоносным маршалам, другой - рассказу о судьбах узников фашистских концлагерей, сообщает администрация города.

Открытие решили сделать в формате урока истории для школьников школы № 70. Присутствовал на нем сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", который является автором идеи знаменитого патриотического проекта Геннадий Иванов.

Новые стенды должны сохранить память о героях Великой Отечественной войны и передать знания молодому поколению. На них размещены исторические фотографии, биографические данные и важные факты о маршалах Победы, а также информация о трагической судьбе людей, прошедших через фашистские концлагери.

Стенды станут важным образовательным ресурсом для проведения уроков под открытым небом и патриотических мероприятий.

Отметим, сквер Победы является одним из значимых мест Тюмени. Он расположен в границах квартала, который хранит память о подвиге советского народа: улицы Валерии Гнаровской, Марите Мельникайте, бульвар имени Хабибуллы Якина, проезд 9 Мая, улицы Александра Логунова и 30 лет Победы.

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# День Победы , история , скверы , школьники

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