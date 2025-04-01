Два новых исторических стенда установили в сквере Победы Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Два новых исторических стенда установили в сквере Победы Восточного округа Тюмени. Один из них посвящен победоносным маршалам, другой - рассказу о судьбах узников фашистских концлагерей, сообщает администрация города.

Открытие решили сделать в формате урока истории для школьников школы № 70. Присутствовал на нем сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", который является автором идеи знаменитого патриотического проекта Геннадий Иванов.

Новые стенды должны сохранить память о героях Великой Отечественной войны и передать знания молодому поколению. На них размещены исторические фотографии, биографические данные и важные факты о маршалах Победы, а также информация о трагической судьбе людей, прошедших через фашистские концлагери.

Стенды станут важным образовательным ресурсом для проведения уроков под открытым небом и патриотических мероприятий.

Отметим, сквер Победы является одним из значимых мест Тюмени. Он расположен в границах квартала, который хранит память о подвиге советского народа: улицы Валерии Гнаровской, Марите Мельникайте, бульвар имени Хабибуллы Якина, проезд 9 Мая, улицы Александра Логунова и 30 лет Победы.