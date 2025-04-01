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95-летний юбилей отмечает тюменский ветеран Великой Отечественной войны

Общество, 13:14 19 апреля 2025

Telegram-канал администрации Ялуторовского района | Фото: Telegram-канал администрации Ялуторовского района

95-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Виктор Пискулин 19 апреля. Поздравить ветерана пришли представители районной администрации и управления соцзащиты населения Ялуторовска и Ялуторовского района.

Виктору Афанасьевичу вручили телеграмму губернатора Тюменской области Александра Моора и именное поздравление, а также подарочный продуктовый набор от тюменских производителей, пишет администрация муниципалитета.

Telegram-канал администрации Ялуторовского района | Фото: Telegram-канал администрации Ялуторовского района

Виктор Пискулин родился в селе Заводопетровское Ялуторовского района, в семье рабочих стеклозавода "Коммунар". Ему было всего 11 лет, когда началась война. У его отца была тяжелая травма ноги, но несмотря на инвалидность, в 1943 году он ушел на фронт добровольцем. Когда пришла похоронка, мать тюменца парализовало. В 13 лет он остался единственным мужчиной в доме. Ему предстояло заботиться о четырех сестрах и маме. Будучи юношей, он сразу устроился разнорабочим в колхоз. Затем отучился на водителя и работал на стеклозаводе. В 1945 году получил медаль “За доблестный труд”.

Перед армией Виктор Пискулин женился. Супруга родила ему сына, а в 1950 году его на 3,5 года направили в войска МВД на Западную Украину ликвидировать бандформирования – последователей бандеровского движения. За стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях, тюменца наградили медалью Жукова.

Вернувшись на родину в звании ефрейтора, его приравняли к участнику Великой Отечественной войны. В мирной жизни супруга родила ему второго ребенка – дочь. Но с женой Виктор Афонасьевич прожил недолго, рано овдовел.

Всю жизнь ветеран проработал водителем в родном селе. У Виктора Афанасьевича 47-летний трудовой стаж, он – Почетный житель Ялуторовского района.

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# ветеран Великой Отечественной войны , Ялуторовский район

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