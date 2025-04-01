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В Тюмени открыли выставку художников и мастеров к 80-летию Победы

Общество, 12:58 18 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Выставку "Гордимся Победой" открыли в выставочном зале Союза художников России в Тюмени 17 апреля. В нее вошли работы живописцев, графиков, скульпторов и мастеров косторезного и декоративного ремесел.

Председатель ТРО Союза художников России Александр Новик отметил, что работ для экспонирования было прислано много, пришлось отобрать только 49.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"На выставке представлены работы печатной графики, керамика членов Союза художников и студентов института культуры. Впервые решили выставить работы тобольских косторезов. Нам было интересно рассматривать работы молодежи, их виденье на события Великой Отечественной войны. Они знают об этом только понаслышке. Есть портреты фронтовиков исключительные", - подчеркнул Новик.

Посетители увидят полотна, написанные в 80-х годах прошлого века, и современные. Внимание зрителей привлекает статуэтка маршала Победы Ворошилова из кости. Мастер Ирина Макарова создала инкрустацию из драпа на тему войны. Разнообразие технологий и стилей – ценно для зрителей, считают организаторы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Выставка получилась разнообразной, потому что разные поколения, разный взгляд. И это самое важное", - уверен председатель ТРО Союза художников России.

Выставка "Гордимся Победой" работает до 25 мая.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Анжела Лебедева

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# Александр Новик , Великая Отечественная война , выставка , художники , юбилей Победы

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