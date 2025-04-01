В Тюмени открыли выставку художников и мастеров к 80-летию Победы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Выставку "Гордимся Победой" открыли в выставочном зале Союза художников России в Тюмени 17 апреля. В нее вошли работы живописцев, графиков, скульпторов и мастеров косторезного и декоративного ремесел.

Председатель ТРО Союза художников России Александр Новик отметил, что работ для экспонирования было прислано много, пришлось отобрать только 49.

"На выставке представлены работы печатной графики, керамика членов Союза художников и студентов института культуры. Впервые решили выставить работы тобольских косторезов. Нам было интересно рассматривать работы молодежи, их виденье на события Великой Отечественной войны. Они знают об этом только понаслышке. Есть портреты фронтовиков исключительные", - подчеркнул Новик.

Посетители увидят полотна, написанные в 80-х годах прошлого века, и современные. Внимание зрителей привлекает статуэтка маршала Победы Ворошилова из кости. Мастер Ирина Макарова создала инкрустацию из драпа на тему войны. Разнообразие технологий и стилей – ценно для зрителей, считают организаторы.

"Выставка получилась разнообразной, потому что разные поколения, разный взгляд. И это самое важное", - уверен председатель ТРО Союза художников России.

Выставка "Гордимся Победой" работает до 25 мая.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Анжела Лебедева