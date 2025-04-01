  • 17 апреля 202517.04.2025четверг
  • USD82,5892
    EUR93,3356
  • В Тюмени 2..4 С 7 м/с ветер западный

Турнир по настольной игре "Путь к Победе" пройдет в Тюмени

Общество, 14:04 17 апреля 2025

пресс-служба филиала Центра «ВОИН» в Тюменской области | Фото: пресс-служба филиала Центра «ВОИН» в Тюменской области

Турнир Тюменской области по настольной игре "Путь к Победе" пройдет в тюменской школе № 45 18 апреля. Игра посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и состоит из пяти категорий: города-герои, битвы и события, полководцы, оружие, дети-герои, сообщает пресс-служба филиала Центра "ВОИН" в Тюменской области.

Участниками станут команды из муниципальных образований региона и областной столицы. В состав каждого коллектива войдут пять ребят в возрасте от 14 до 17 лет.

﻿

Отметим, игру разработали курсанты филиала Центра "ВОИН" совместно с педагогами. В неё сыграли уже более 1 тыс. человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Великая Отечественная война , настольные игры

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 17.04.2025Ремонтные работы на Никольском взвозе в Тобольске завершат ко Дню города
15:21 17.04.2025Выпускники Тюменской области чаще выбирают для сдачи ЕГЭ обществознание и еще три предмета
14:37 17.04.2025Пресс-конференция о безопасности детей на велосипедах, мототранспорте и СИМ
14:26 17.04.2025Фуат Сайфитдинов прокомментировал новую льготу для жен участников СВО по транспортному налогу

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора