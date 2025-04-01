Турнир по настольной игре "Путь к Победе" пройдет в Тюмени

| Фото: пресс-служба филиала Центра «ВОИН» в Тюменской области | Фото: пресс-служба филиала Центра «ВОИН» в Тюменской области

Турнир Тюменской области по настольной игре "Путь к Победе" пройдет в тюменской школе № 45 18 апреля. Игра посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и состоит из пяти категорий: города-герои, битвы и события, полководцы, оружие, дети-герои, сообщает пресс-служба филиала Центра "ВОИН" в Тюменской области.

Участниками станут команды из муниципальных образований региона и областной столицы. В состав каждого коллектива войдут пять ребят в возрасте от 14 до 17 лет.

Отметим, игру разработали курсанты филиала Центра "ВОИН" совместно с педагогами. В неё сыграли уже более 1 тыс. человек.