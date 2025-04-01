Патриотический марафон "Тюмень тыловая" стартовал в Менделеевке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Губернаторские поздравления ко Дню Победы получат более 2,3 тыс. ветеранов

Более 50 школьников стали участниками открытия патриотического марафона памяти "Тюмень тыловая" в областной научной библиотеке им. Менделеева 16 апреля. Они прошли одноименную викторину, встретили аплодисментами выступления сверстников и изготовили "Брошь Славы" с использованием георгиевской ленточки и триколора.

Марафон продолжится до 16 мая, организаторы рассчитывают охватить мероприятиями около 400 школьников. Он приурочен к 80-летию Великой Победы.

"Цикл событий посвящен роли Тюмени в Великой Отечественной войне, рассказывает о трудовых подвигах тюменцев, которые позволили позднее присвоить областной столице звание "Город трудовой доблести", - пояснил в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" культорганизатор отдела социокультурных проектов Менделеевки Егор Солодкий.

В ходе марафона ребятам расскажут о медиках и госпиталях Тюмени, трудовых подвигах ровесников сегодняшних детей и подростков, проведут VR-экскурсии, которые помогут им окунуться в атмосферу военных лет. Завершится марафон памяти спектаклем по мотивам повести Владислава Крапивина "Однажды играли…".

Первая группа участников марафона посетила выставку "Герои вне времени". Проект посвящен трем ключевым событиям 2025 года: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества в России и Году героев в Тюменской области.

Ребята с интересом рассматривали фотографии земляков-героев ВОВ, в честь которых названы улицы городов и сел Тюменской области, книги и оцифрованные материалы из фонда библиотеки. Они рассказывают о людях, которые стояли на защите Родины в разное время: героях Великой Отечественной, тружениках тыла, врачах, спасателях, волонтерах. Все предметы выставки принадлежат сотрудникам Менделеевки.

Пятиклассник школы № 9 Кирилл Манахов пришел на открытие марафона, чтобы больше узнать о героях Великой Отечественной войны. Прапрадедушка школьника был танкистом, и сейчас внук с его портретом участвует в шествии "Бессмертного полка".

"История – это мое увлечение, считаю, что День Победы мы будем праздновать всегда. Ведь именно наш народ одержал победу над фашистами и освободил от захватчиков не только свою страну, но и весь мир".

Добавим, посетить мероприятия марафона можно по предварительной записи по телефону 565-300, добавочный 3063.

Инна Кондрашкина