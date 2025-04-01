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В сельских поселениях Тюменского района отремонтируют памятники к 9 Мая

Общество, 15:32 16 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, отремонтируют и обновят в сельских поселениях Тюменского района. Об этом сообщила глава муниципального образования Ольга Зимина в своем Telegram-канале.

Во всех 20 населённых пунктах празднично оформляют социальные и иные объекты, проводят традиционные весенние субботники.

Глава района поручила руководителям сельских поселений активизировать работу по оформлению территории в юбилейном стиле: "Считаю, что праздничная атмосфера должна ощущаться задолго до проведения майских мероприятий".

из Telegram-канала главы Тюменского района Ольги Зиминой | Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района Ольги Зиминой

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# мемориал , Ольга Зимина , Тюменский район

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