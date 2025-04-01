В Абатском районе проведут субботники на мемориалах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Субботники на мемориалах земляков, погибших в Великую Отечественную войну, проведут в Абатском районе. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

"В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории Абатского сельского поселения проводим субботники на мемориальных зонах. Эту работу продолжим и в других населенных пунктах", – уточняется в сообщении.

В районной администрации отметили, что уже привели в порядок памятники в деревнях Кокуй, Шипунова и Речкунова.