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В Абатском районе проведут субботники на мемориалах

Общество, 08:43 16 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Субботники на мемориалах земляков, погибших в Великую Отечественную войну, проведут в Абатском районе. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

"В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории Абатского сельского поселения проводим субботники на мемориальных зонах. Эту работу продолжим и в других населенных пунктах", – уточняется в сообщении.

В районной администрации отметили, что уже привели в порядок памятники в деревнях Кокуй, Шипунова и Речкунова.

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# Абатский район , памятники , субботник

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