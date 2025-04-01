Выставка “Именем Родины” расскажет о вкладе Тюмени в Великую Победу

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Посвященная вкладу Тюмени и его жителей в Победу в Великой Отечественной войне выставка "Именем Родины" открылась в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 15 апреля. Посетителям представлены 250 экспонатов.

Проект приурочен к Году защитника Отечества и организован в преддверии 80-летия Победы.

В годы войны, когда фашисты оккупировали густонаселенные регионы, Тюмень стала одним из ключевых центров перехода страны на военные рельсы. О жизни города на разных этапах военного времени и рассказывает экспозиция, разделенная на три раздела.

Среди экспонатов – документы, фотографии, предметы быта, графические и живописные работы. Особое место занимает реконструкция жилой комнаты 40-х годов XX века. Здесь на стене за стеклом размещены письма с личными переживаниями тюменцев, на долю которых выпали испытания.

Можно увидеть предметы и фрагменты оборудования, которые выпускали в Тюмени в годы войны. Например, деталь торпедного катера – корпус манометра – с Тюменского судостроительного завода. Есть здесь операционный стол, изготовленный на деревообрабатывающем комбинате "Красный октябрь".

По мнению первого заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова, этот проект направлен на сохранение памяти о подвиге народа. Неспроста первыми гостями на выставке стали тюменские школьники.

"Мой дедушка погиб под Витебском. Об этом знаю от бабушки, мамы и папы. Я совсем по-другому воспринимаю войну и подвиг нашего народа, чем вы. Время идет, меняется, появляется много разной информации. Задача взрослых, родителей, школы, и, конечно, музеев, общественных организаций хранить эту память, передавать ее подрастающему поколению. Когда подрастете, вы должны передавать ее следующему. Это был величайший подвиг нашего народа, на этом основывается, на мой взгляд, вера в государство и наших людей. Это очень важно для воспитания детей", – обратился Андрей Артюхов к юным посетителям.

Он подчеркнул, что коллектив музея подошел к организации выставки творчески: большое место занимают видеоматериалы.

Директор регионального департамента культуры Александр Сидоров назвал выставку подарком тюменцам в преддверии 80-летия Великой Победы и данью глубочайшего уважения тем, кто ковал победу на фронте и в тылу.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

"Именем Родины" – не просто собрание предметов, вещей, документов, это ожившие голоса эпохи и примеры мужества, самоотверженности наших земляков, людей, веривших в победу и трудившихся, приближая ее. Каждый предмет, представленный здесь, – кусочек истории, наполненный и духом прошлого, и характером тюменской земли”, – произнес он.

По его словам, экспозиция поможет укрепить связь с прошлым и вдохновит нынешнее поколение на поступки и деяния, достойные памяти отцов.

К выставке готовились начиная с 2024 года. Как отмечает директор Музейного комплекса им. И.Я. Словцова Иван Панасенко, "Именем Родины" – сложносоставная история, в центр которой помещен человек с его эмоциями, переживаниями, будь то это сотрудник завода, будь то воин на поле сражения.

"Хотели рассказать о городе, поместить посетителей в его атмосферу, поэтому нас окружают фотографии Тюмени военных лет. Конечно, нам показалось важным рассказать о самых значимых сражениях Великой Отечественной войны. Главная задача, которую мы перед собой ставили, – особые эмоции, которые будут уносить с собой люди после посещения. Важно, чтобы разговор не был сухим, а человечным. Получилось или нет, будут судить наши посетители, в том числе и самые маленькие”, – поделился он.

Большое количество представленных экспонатов – из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения. Также в формировании этой выставки поучаствовали городские сообщества. Это представители Тюменского областного совета ветеранов, областного поискового центра им. Артура Ольховского, ветераны-пограничники, рассказал ведущий методист по музейно-образовательной деятельности Павел Малиновский.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Отметим, за вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 20 мая 2021 года Тюмень была объявлена "Городом трудовой доблести".

Экспозицию можно посетить до 27 июля. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова