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Губернаторские поздравления ко Дню Победы получат более 2,3 тыс. ветеранов

Общество, 19:49 16 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернаторские поздравления ко Дню Победы в Тюменской области получат более 2 тыс. 300 ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках акции "Праздник в дом к ветерану!" ветеранам и вдовам участников войны, проживающим в регионе, вручат именные поздравительные открытки от губернатора, а также подарочные наборы продуктов тюменских производителей.

По словам заместителя директора департамента социального развития Тюменской области Ирины Ожогиной, ежегодно по распоряжению губернатора к годовщине Победы из регионального бюджета предоставляется единовременная выплата. В этом году ее размер увеличен.

"Выплату получат почти 39 тысяч ветеранов, в том числе дети погибших участников Великой Отечественной войны, а также граждане, которые родились до 9 мая 1945 года включительно. Выплата осуществляется автоматически, начиная с апреля текущего года. Обращаться за ней никуда не нужно. На данные цели из регионального бюджета выделено более 190 миллионов рублей", - пояснила Ирина Ожогина.

Коллективы организаций и просто неравнодушные граждане могут принять участие в поздравлении ветеранов. Например, в Тюмени проходит акция "Почтовая станция "Спасибо ветеранам" (телефон: 51-77-05). В других муниципалитетах региона жители могут передать подарки и поздравления через учреждения социального обслуживания населения по месту жительства, сообщает инфоцентр регионального правительства..

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# ветераны , выплаты , День Победы

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