Тюменские семьи приглашают принять участие в конкурсе “Рисуем с детьми Вечный огонь”

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шестой всероссийский конкурс семейного творчества “Рисуем с детьми Вечный огонь” стартует в социальной сети “ВКонтакте” 20 апреля 2025 года. Конкурс продлится до 9 мая: его проводят для сохранения исторической памяти о подвигах защитников Отечества и патриотического воспитания детей и подростков Народный фронт совместно с акционерным обществом “МОСГАЗ” в рамках акции Народного фронта “Вечный огонь в нашем сердце”.

Принять участие в конкурсе может каждая семья: для этого необходимо создать вместе с ребёнком творческую работу, посвящённую Вечному огню, сфотографировать её и выложить в социально сети “ВКонтакте” с хештегами акции: #Рисуемсмосгазом, #Вечныйогонь, #НародныйФронт.

“2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. В этом году мы отмечаем 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В преддверии праздника мы вновь запускаем этот прекрасный патриотический конкурс и надеемся, что множество семей и образовательных учреждений со всех уголков нашей необъятной Родины примут в нём участие. Отрадно осознавать, что с каждым годом всё больше детей узнают о подвигах наших защитников, чтят их память”, – рассказала сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы Елена Цунаева.

Работы участников будут оцениваться по пяти номинациям: рисунок, коллаж, поделка, компьютерная графика и видеоролик об истории создания. Шорт-лист работ будет определён во время предварительного отборочного этапа с помощью народного голосования. 500 работ, набравших наибольшее количество “лайков”, будут оцениваться экспертным жюри, которое определит лучших из лучших! Традиционно победителей конкурса АО “МОСГАЗ” пригласит в Москву на торжественную церемонию профилактики Вечного огня на мемориале у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

“Столичные газовики вот уже почти 58 лет хранят Вечный огонь на мемориале “Могила Неизвестного Солдата” у стен Московского Кремля. Поэтому воспитание трепетного отношения детей и молодежи к этому символу памяти имеет для нас большое значение. За пять лет с начала проведения конкурса в нём приняли участие более 110 тысяч семей из всех 89 регионов России. Мы убеждены, что подрастающее поколение будет достойно памяти наших защитников”, – рассказал генеральный директор АО “МОСГАЗ” Гасан Гасангаджиев.

Подробнее - на странице конкурса "Рисуем с детьми Вечный огонь".