Тюменцы присоединятся к всероссийской патриотической акции "Окна Победы"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 30 вариантов трафаретов с символикой разработало "Движение первых" к Всероссийской патриотической акции "Окна Победы", которую запустили к 9 мая. С их помощью на мастер-классах в первичных отделениях ребята смогут создавать наклейки, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Эта акция – возможность для каждого тематически украсить окна домов, образовательных организаций и предприятий, чтобы отдать дань памяти тем, кто отстоял наше право на жизнь. В 2024 году патриотическими трафаретами "Движения Первых" было украшено более трех миллионов окон по всей стране", - поделился Герой России, председатель правления "Движения первых" Артур Орлов.

В прошлом году участие в акции приняли более 3,5 тыс. школьников из 45 первичных отделений "Движения первых" Тюменской области. Общими силами активисты украсили более 2,5 тыс. окон в школах, квартирах, больницах, домах ветеранов.

Подробная информация об акции и трафареты доступны на сайте.