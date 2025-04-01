Интерактивный музей "Автобус Памяти" запустили в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Интерактивный музей "Автобус Памяти" торжественно запустили в Тюмени 19 апреля. Открытие прошло на пешеходной улице Дзержинского.

Внимание тюменцев разных возрастов привлекла театрализованная постановка о трудовой доблести тюменцев. После желающих пригласили посетить автобус-музей с экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне.

Проект “Автобус памяти” зародился несколько лет назад в Тюмени. По задумке представителей “Молодой гвардии Единой России” обычный рейсовый автобус был переоборудован в интерактивный музей.

Выставка состоит из двух частей. Первая – интерактивная. С помощью виртуальной дополненной реальности посетителям показывают Тюмень тыловую. Вторую часть экспозиции составляют экспонаты, найденные тюменскими поисковиками.

Экспозиция музея охватывает ключевые аспекты жизни тыловой Тюмени в годы Великой Отечественной войны. Посетители могут узнать о легендарном поезде-бани, который отправлялся на фронт, о самоотверженной работе комсомольцев, производстве оружия. Также им расскажут о деятельности предприятий, например, судостроительного завода, который с 1943 года был единственным производителем торпедных катеров типа "Комсомолец" для нужд фронта.

“Любой желающий может бесплатно посетить его, узнать о том, как Тюменская область помогала в годы Великой Отечественной войны, какие трудовые и тыловые подвиги были достигнуты. “Автобус памяти” будет останавливаться в оживленных местах и возле учебных заведений города. Данная инициатива реализуется вместе с администрацией Тюмени. В начале 2025 года в рамках проекта “Твой бюджет” несколько тысяч горожан поддержали “Автобус памяти”, – поделился федеральный координатор “Молодой гвардии Единой России” по Уральскому федеральному округу, депутат Тюменской городской думы Владимир Сбитнев.

По его словам, проект особенно актуален в год празднования 80-летия Великой Победы. Он убежден, что важно помнить не только об основных событиях Великой Отечественной войны, о которых рассказали в школе. Необходимо знать, какой вклад делала в те годы Тюмень, которой впоследствии присвоили звание “Город трудовой доблести”. Владимир Сбитнев провел параллели с современностью: сейчас тюменцы помогают фронту, бойцам специальной военной операции. Они собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети.

“Важно, чтобы наши горожане понимали, что они совершают такой же подвиг, как и их предки в годы Великой Отечественной войны”, – заключил федеральный координатор “Молодой гвардии Единой России” по Уральскому федеральному округу.

К открытию проекта “Автобус памяти” присоединились разные структуры и объединения, представители Штаба общественной поддержки “Единой России” в Тюменской области.

Поддержать открытие “Автобуса памяти” пришли и представители Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области. Сотрудник службы Владимир Педченко является председателем молодежного совета регионального УФССП. Судебные приставы также имеют активную гражданскую позицию и проводят патриотические мероприятия, например, возлагают цветы к мемориалам, посвященным ВОВ, пробираются на местах захоронений участников сражений, проводят патриотические квизы для детей.

“Мы посещаем ветеранов, напоминаем им, что представители нашей службы помнят о них, гордятся ими. Они – наш пример”, – заключил Владимир Педченко.

Председатель Союза десантников Тюменской области Григорий Григорьев считает, что такая интерактивная выставка, показывающая вклад горожан в годы Великой Отечественной войны, необходима.

“Всегда с восхищением и достоинством отношусь к тому, что Тюмень уже который год носит звание “Город трудовой доблести”. Наши жители в годы Великой Отечественной войны внесли серьезный вклад в победу, что просто удивительно. Здесь выпускали торпедные катера, минометы, сани, шили теплые вещи, производили медикаменты. В этом году исполняется 80 лет нашей Великой Победе. Всех хочу поздравить с наступающим праздником”, – произнес он.

Руководитель Всероссийского проекта “Китель Победы” в Тюменской области Динара Новикова организовала мини-выставку. На четырех планшетах размещены фотографии юных горожан с портретами участников ВОВ. Снимки сопровождаются небольшими личными историями. Масштабное открытие выставки портретов пройдет в тюменском филиале фонда “Защитники Отечества” в преддверии 9 Мая. На данный момент создано 22 портрета. Заявки от желающих присоединиться к этому проекту продолжают принимать. Финальные съемки состоятся в конце мая. Осенью портреты хотят презентовать в Москве.

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Инна Пахомова