У дома тюменской труженицы тыла навели порядок и покрасили скамейки

| Фото: управа Ленинского административного округа | Фото: управа Ленинского административного округа

Труженицу тыла Раисью Федоровну Кичигину навестили в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне руководитель управы Ленинского административного округа Тюмени Илья Махарашвили и начальник управления по организационной работе Александр Евсеев.

Как сообщили в мэрии, во время визита гости пожелали тюменке крепкого здоровья и долголетия, передали официальные поздравления от имени губернатора региона Александра Моора и главы города Максима Афанасьева, а также вручили подарок.

| Фото: управа Ленинского административного округа | Фото: управа Ленинского административного округа

Кроме того, в рамках городского фестиваля "Чистый город — общее дело", организованного управой Ленинского округа при содействии ООО "ППФ "Дорстрой", возле дома Раисьи Федоровны провели уборку. По личной просьбе труженицы тыла убрали аварийное дерево, угрожавшее безопасности, покрасили ворота и скамейки.