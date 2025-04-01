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Выставка "Свидетели войны" открылась в Тюмени

Общество, 14:36 23 апреля 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Образцы инженерных боеприпасов, макеты оружия и вспомогательных средств, собранные со времен военных действий в Афганистане, Сирии, Чечне, можно увидеть на выставке "Свидетели войны", которая открылась в штабе общественной поддержки "Единой России" к 80-летнему юбилею Великой Победы. Здесь также можно ознакомиться с экземплярами оружия, которое прямо сейчас находится на вооружении наших бойцов в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Такие события, по словам руководителя регионального исполкома партии и Штаба общественной поддержки "Единой России", председатель комитета облдумы по социальной политике Ольги Швецовой, направлены на формирование у молодого поколения патриотизма, сохранение памяти о важнейших событиях в истории нашей страны.

"Это дань уважения тем, кто прямо сейчас борется за мир в нашей стране", - сказала Ольга Швецова на открытии выставки.

В течение дня выставку посетят около 200 учащихся тюменских школ.

"Мы проводим экскурсию по выставке для шести тюменских школ, - сообщил председатель совета общественной организации "Офицеры силовых ведомств" Анатолий Зубарев. – такие выставки призваны способствовать патриотическому воспитанию молодежи".

Гостем мероприятия стал руководитель регионального отделения организации "Офицеры России" Александр Сукаченко. Он и его товарищи совершили уже 21 выезд в зону СВО с гуманитарной миссией.

"В этом году мы отмечаем 80-летие Победы. И именно сейчас мы должны напомнить всем, что значила наша Победа! В 1945 году Советский Союз освободил весь мир. Мы и сейчас делаем все, чтобы победить", - сказал он и поздравил присутствующих с наступающим праздником.

Во время открытия выставки был поставлен праздничный рекорд по подъему гири одной рукой – тюменский атлет смог поднять снаряд ровно 80 раз! Также для детей в рамках мероприятия были организованы мастер-классы по созданию открыток и оформлению писем-треугольников ко Дню Победы.

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# выставка , Единая Россия , Штаб общественной поддержки

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