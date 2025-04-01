Школьники Тюменской области прошли патриотический квест в Червишево в честь героев СВО
13 команд учеников центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" Тюменской области прошли квест-игру с элементами военизированной эстафеты "Отчизны верные сыны" 26 апреля на базе Червишевской школы. Мероприятие посвятили героям специальной военной операции.
Директор Червишевской школы Надежда Жилякова рассказала, что мероприятие стало традиционным. Оно проводится на площадке команды-победителя прошлого года.
"Ребята нашей школы выиграли переходящий кубок и готовы к прохождению новых этапов. Их будет десять. После мероприятия участников и зрителей ждет вкусная солдатская каша из полевой кухни", - пригласила руководитель.
На торжественной церемонии открытия школьников приветствовала начальник управления реализации проектов и программ ТОГИРРО Ольга Быстрова.
"Из поколения в поколения мы чтим славные воинские традиции. Эта квест-игра – тоже традиция, которой мы отдаем дань уважения всем участникам спецоперации и героям, которые отдали свою жизнь за нашу Родину, за нас с вами. Желаю всем участникам проявить свои лучшие качества, показать лучшие результаты, одержать победу и завоевать кубок", - напутствовала участников она.
Участник эстафеты из команды принимающей стороны, командир отряда "Соколы" Богдан Пинигин рассказал, что команда тренировалась целый год, чтобы снова забрать кубок и настрой у ребят боевой.
"Для меня бойцы Великой Отечественной войны – это герои того времени, а бойцы спецоперации – герои нашего времени. Их всех объединяет общая цель – защита Отечества. Если Родина призовет, я тоже готов это сделать", - подчеркнул юноша.
Руководитель Червишевского отделения ВОО "Боевое братство" Александр Исаев отметил, что главная задача организации – патриотическое воспитание молодежи. Мужчины представят на квесте судейский корпус, проведут некоторые этапы эстафеты.
"Наши "Соколы" участвуют во всех мероприятиях подобной направленности и занимают призовые места. Современная молодежь готова защищать Родину. Это показали и те ребята, которые сегодня на передовой и школьники, которые только готовятся стать им достойной сменой", - отметил ветеран.
На военно-патриотическом празднике свою выставку представили десантники. "Для того, чтобы ребята познакомились с вооружением, узнали историю воздушно-десантных войск и их путь, начиная с Великой Отечественной войны. По своему опыту скажу, что сибиряки очень востребованы, это героические парни, опора Вооруженных сил Российской Федерации", - уверен председатель Союза десантников Тюмени Евгений Бондаренко.
Разделить праздник с воспитанниками пришел учитель физкультуры Червишевской школы Василий Пешков, который недавно вернулся с СВО, куда ушел добровольцем в 2024 году.
"В одно мгновение пришла мысль: надо помочь. Подписал контракт, ушел. Сейчас нахожусь в реабилитационном отпуске по ранению, восстановлюсь и, возможно, вернусь в школу. Я родился в Советском союзе, когда нас учили быть достойной сменой старшему поколению. И я в свою очередь каждым уроком пытался донести до ребят всю нужность и важность любви к Родине", - сказал ветеран СВО.
После выступлений и приветствий участники церемонии открытия почтили память павших минутой молчания и послушали песню "Журавли", затем началась квест-игра. Команды в составе двух мальчиков и двух девочек собирали и разбирали автоматы, показывали навыки тактической медицины и химзащиты, спасения на воде, стреляли в цель, вязали туристические узлы, разводили костер, демонстрировали строевую подготовку и песню, называли факты про героев СВО Тюменской области.
Организаторы добавили, что команды участников представили центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Такие центры открыты с 2019 года в 28 сельских школах Тюменской области. В 2024 году отметили пятилетие. В том же году была проведена первая квест-игра "Отчизны верные сыны".
Инна Кондрашкина