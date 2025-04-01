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Школьники Тюменской области прошли патриотический квест в Червишево в честь героев СВО

Общество, 15:14 26 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 команд учеников центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" Тюменской области прошли квест-игру с элементами военизированной эстафеты "Отчизны верные сыны" 26 апреля на базе Червишевской школы. Мероприятие посвятили героям специальной военной операции.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Директор Червишевской школы Надежда Жилякова рассказала, что мероприятие стало традиционным. Оно проводится на площадке команды-победителя прошлого года.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Ребята нашей школы выиграли переходящий кубок и готовы к прохождению новых этапов. Их будет десять. После мероприятия участников и зрителей ждет вкусная солдатская каша из полевой кухни", - пригласила руководитель.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На торжественной церемонии открытия школьников приветствовала начальник управления реализации проектов и программ ТОГИРРО Ольга Быстрова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Из поколения в поколения мы чтим славные воинские традиции. Эта квест-игра – тоже традиция, которой мы отдаем дань уважения всем участникам спецоперации и героям, которые отдали свою жизнь за нашу Родину, за нас с вами. Желаю всем участникам проявить свои лучшие качества, показать лучшие результаты, одержать победу и завоевать кубок", - напутствовала участников она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участник эстафеты из команды принимающей стороны, командир отряда "Соколы" Богдан Пинигин рассказал, что команда тренировалась целый год, чтобы снова забрать кубок и настрой у ребят боевой.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Для меня бойцы Великой Отечественной войны – это герои того времени, а бойцы спецоперации – герои нашего времени. Их всех объединяет общая цель – защита Отечества. Если Родина призовет, я тоже готов это сделать", - подчеркнул юноша.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководитель Червишевского отделения ВОО "Боевое братство" Александр Исаев отметил, что главная задача организации – патриотическое воспитание молодежи. Мужчины представят на квесте судейский корпус, проведут некоторые этапы эстафеты.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Наши "Соколы" участвуют во всех мероприятиях подобной направленности и занимают призовые места. Современная молодежь готова защищать Родину. Это показали и те ребята, которые сегодня на передовой и школьники, которые только готовятся стать им достойной сменой", - отметил ветеран.

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На военно-патриотическом празднике свою выставку представили десантники. "Для того, чтобы ребята познакомились с вооружением, узнали историю воздушно-десантных войск и их путь, начиная с Великой Отечественной войны. По своему опыту скажу, что сибиряки очень востребованы, это героические парни, опора Вооруженных сил Российской Федерации", - уверен председатель Союза десантников Тюмени Евгений Бондаренко.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Разделить праздник с воспитанниками пришел учитель физкультуры Червишевской школы Василий Пешков, который недавно вернулся с СВО, куда ушел добровольцем в 2024 году.

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"В одно мгновение пришла мысль: надо помочь. Подписал контракт, ушел. Сейчас нахожусь в реабилитационном отпуске по ранению, восстановлюсь и, возможно, вернусь в школу. Я родился в Советском союзе, когда нас учили быть достойной сменой старшему поколению. И я в свою очередь каждым уроком пытался донести до ребят всю нужность и важность любви к Родине", - сказал ветеран СВО.

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После выступлений и приветствий участники церемонии открытия почтили память павших минутой молчания и послушали песню "Журавли", затем началась квест-игра. Команды в составе двух мальчиков и двух девочек собирали и разбирали автоматы, показывали навыки тактической медицины и химзащиты, спасения на воде, стреляли в цель, вязали туристические узлы, разводили костер, демонстрировали строевую подготовку и песню, называли факты про героев СВО Тюменской области.

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Организаторы добавили, что команды участников представили центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Такие центры открыты с 2019 года в 28 сельских школах Тюменской области. В 2024 году отметили пятилетие. В том же году была проведена первая квест-игра "Отчизны верные сыны".

Инна Кондрашкина

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# ветераны СВО , военно-патриотическое воспитание , квест-игра , Червишево

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