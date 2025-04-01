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В Ишиме в честь 80-летия Победы установят памятник бронепоезду

Общество, 19:52 27 апреля 2025

скриншот видео администрации Ишима | Фото: скриншот видео администрации Ишима

Памятник в виде бронепоезда "Патриот" установят в районе железнодорожного вокзала в Ишиме. Событие ветераны-железнодорожники приурочили 80-летию Великой Победы.

Созданный ишимскими железнодорожниками бронепоезд принимал непосредственное участие в Великой Отечественной войне. Он станет третьим памятником, которые установлены по региональному партийному проекту "Оружие Победы". В Тюмени сделали монумент торпедному катеру "Комсомолец", в Заводоуковске - десантному планеру А-7.

В течение года сотрудники Ишимского архива и музея вели научно-исследовательскую работу в центральном архиве Минобороны РФ. Они нашли техническую документацию, чертежи, схемы, фотодокументы и установили неизвестные ранее исторические факты.

В начале 1943 года построенный в Ишиме бронепоезд был передан Центральному фронту. Он начал своей боевой путь на Курской дуге. Был на Западной Украине, где с его помощью громили бандеровцев, затем была Польша… Бронепоезд доехал до Германии, а в 1945 г. был отправлен на Дальний Восток для участия в боях с Японией.

Кроме того, на стеле рядом с памятником будут размещены порядка 200 фамилий людей, работавших над строительством ""Патриота"". В установлении этих фамилий окажут помощь сотрудники локомотивного депо, сообщает Ишимский музейный комплекс имени П. П. Ершова.

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# железнодорожные войска , Ишим , памятник

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