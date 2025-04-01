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Тюменцы поучаствуют в конкурсе рисунков к 80-летию Победы

Общество, 08:14 28 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поучаствовать в конкурсе рисунков "Через годы, через расстояния!" предлагают жителям Тюмени старше 5 лет. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Горожане смогут представить свои работы в направлениях: "Живопись", "Смешанная техника рисования и графика". Лидеров выберут в нескольких возрастных категориях: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет, 18 лет и старше.

Прием заявок продлится до 30 апреля по адресу: ул. Гастелло, 75/1 или по форме. Имена победителей объявят 9 мая в коворкинг-пространстве "Улетная точка" (ул. Герцена, 63/1) в 13 часов.

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# День Победы , конкурс рисунков

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