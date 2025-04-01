В Тюмени на 10 % вырос объем производства обрабатывающих предприятий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 10 % вырос объем производства обрабатывающих предприятий в Тюмени за 2024 г. При этом по отдельным отраслям прирост еще больше. Так, производство нефтепродуктов увеличилось на 16,5 %, а электрического оборудования - на 22,4 %, сообщает региональный департамент экономики

Прирост наблюдается также в торговле и сфере общественного питания – 9,8 % и 19,6 % соответственно.

Количество предпринимателей увеличилось на 5,2 % за год.

Численность населения областного центра на 1 января 2025 г. составила 872 тыс. 77 человек. Естественный прирост – 2 тыс. 692 человека, миграционный — 8 тыс. 327, в том числе 6 тыс. 27 прибыли в Тюмень из стран СНГ.