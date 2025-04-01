Правительство Тюменской области вышло на субботник в городские парки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 500 представителей департаментов правительства Тюменской области вышли на субботник в парк Заречный 25 апреля. Еще 200 сотрудников убирают мусор в сквере Нефтяников.

Директор центра информационных технологий регионального департамента информатизации Артур Усманов рассказал, что за их ведомством в Заречном закреплен определенный участок. Он сам охотно откликается на то, чтобы рабочий день начать не в офисе, а на свежем воздухе.

"Мы приехали к девяти, настрой боевой, погода сопутствует. Я в Тюмень переехал давно, целенаправленно. И замечаю, что с каждым годом город преображается. Меня вчера гости из Москвы спросили: почему Тюмень – лучший город Земли? Все потому, что у нас, горожан, это заложено на подкорке. И мы стараемся делать так, чтобы у нас было чисто, красиво, комфортно", - отметил Артур.

Специалист отдела по работе с обращениями граждан департамента здравоохранения Тюменской области Ирина Пичугина живет в Тюмени всего полгода, переехала с Севера. Участие в субботнике расценивает как возможность пообщаться с коллегами в неформальной обстановке и принести пользу городу.

"Мне очень нравится этот город. Поэтому такое решение мы с семьёй приняли. Живем в Восточном районе, гуляем чаще всего в сквере Тружеников тыла. Только открываем для себя новые общественные пространства города. И они все привлекательные, удобные для прогулок", - считает Ирина.

Бригада департамента экономики после уборки старой листвы отметила день рождения Оксаны Мирошниченко. Она угостила всех чаем и пирогами.

"Мне на самом деле очень повезло сегодня, что мой день рождения, субботник и погода совпали. И ещё самое интересное, что сегодня день дочерей оказывается. Поэтому мама мне сказала, что я тебя вовремя, дочь, родила, так что я рада, что сегодня хорошее настроение, солнце, коллеги рядом", - сказала именинница.

Сопровождают работу сотрудников разных ведомств регионального правительства 10 волонтеров. Они рассказывают всем о Всероссийском голосовании по выбору дизайн-проектов трех территорий города: сквер депутатов, площадь Борцов революции и аллея Молодоженов.

"Мы раздаем флаеры с алгоритмом участия в голосовании. И демонстрируем буклет, в котором детально показано, как могут преобразиться территории. Применяем в работе планшеты, они помогают на месте горожанам принять участие в выборе проекта. Это занимаем буквально восемь-десять минут. Большинство тюменцев уже успели проголосовать за понравившийся проект благоустройства", - пояснила волонтер Елена Яичникова.

Всего 220 волонтеров заняты в процессе вовлечения тюменцев в голосование. Они работают по расписанию, к примеру, после 13 часов волонтеров в белых жилетах можно встретить в скверах Дружбы, Тружеников тыла и Победы. Они будут работать до окончания процедуры, 12 июня.

Напомним, выбор дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в 2026 г. проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Всероссийский субботник при поддержке Минстроя России пройдет 26 апреля. В уборке территорий, высадке деревьев и кустарников принимают участие более 1 млн человек.

Анжела Лебедева