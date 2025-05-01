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Профилактику пожаров в Тюмени проанализировали городские депутаты

Политика, 12:47 21 мая 2025

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Организацию и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории областного центра проанализировали депутаты ходе заседания постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской гордумы 20 мая.

О том, что в 2024 году в Тюмени было зафиксировано 66 ландшафтных пожаров, членам комиссии рассказал директор городского департамента безопасности жизнедеятельности Виталий Флянц. Он уточнил, что наиболее серьёзные возгорания общей площадью 330 гектаров отмечены в садоводческих товариществах "Факел", "Салют", "Сигнал" и других.

Представитель городской администрации подчеркнул, что в Тюмени на постоянной основе проводятся все необходимые проверки территорий и оборудования, а также идёт профилактическая и предупредительная работа с населением.

Виталий Флянц, в том числе, напомнил, что 75 из 165 городских СНТ оснащены наружными источниками противопожарного водоснабжения, 17 – резервуарами с водой. При этом, по его словам, в 59 товариществах источники противопожарного водоснабжения отсутствуют, однако по каждому из них решение вопроса уже найдено.

"Для раннего выявления пожаров в лесах в пожароопасный сезон на территории Тюмени установлены четыре системы мониторинга обстановки, система определяет координаты задымления и в автоматическом режиме направляет уведомления для координации служб пожаротушения", - добавил он.

Полномочиями участников патрульных бригад и добровольных противопожарных дружин поинтересовалась депутат Екатерина Вешкурцева. Директор департамента рассказал, что их цель - раннее выявление пожаров и нарушений противопожарного режима и своевременное извещение об этом сотрудников МЧС России.

Депутат Сергей Пыхалов поинтересовался, привлекались ли к ответственности за нарушения противопожарного режима владельцы частных домовладений. Виталий Флянц уточнил, что информация об этом незамедлительно передаётся в надзорные органы.

Подводя итоги работы, председатель постоянной комиссии Степан Киричук отметил, что в Тюмени проводится как серьёзная предупредительная работа, так и обеспечение водоёмами и гидрантами.

"Почти на 1 тысячу 500 гидрантов увеличилось в городе число гидрантов за два года Тюмени. Это очень важно, - считает Степан Киричук. – Уделяется большое внимание и пожарной безопасности на дачах, где люди живут постоянно. Монтируются резервуары, и это не лишняя мера, а просто необходимость".

Николай Ступников

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# гордума , ландшафтные пожары , профилактика пожаров

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