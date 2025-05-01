До 26,7 % увеличилась численность работающих инвалидов в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 26,7 % увеличилась численность работающих инвалидов в Тюменской области. Наибольшее количество трудоустроенных людей с ограниченными возможностями в Тюмени, Уватском и Тобольском районах, сообщает региональное правительство.

"Общаясь с нашими земляками с ограниченными возможностями здоровья, убеждаюсь – среди них очень много сильных духом людей с активной жизненной позицией. Инвалидность для них не приговор. Они могут и, главное, хотят трудиться. Поэтому уверен, что в перспективе мы сможем помочь еще большему количеству людей с ограниченными возможностями здоровья найти дело по душе", – акцентировал внимание губернатор Тюменской области Александр Моор.

В прошлом году более 75 % людей с ограниченными возможностями здоровья, которые обратились в службу занятости за содействием в трудоустройстве, получили необходимую помощь. По его словам, трудоустройство инвалидов – общая задача органов власти и бизнес-сообщества. Особенно актуальной она стала в связи с проведением специальной военной операции. Помочь людям, получившим увечья в боях за Родину, найти себя в мирной жизни – наш долг, подчеркнул глава региона.

Отметим, благодаря национальному проекту "Кадры" работодатели получают субсидии на создание рабочих мест для инвалидов первой, второй групп и ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность.