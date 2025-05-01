Жилой дом и два автомобиля сгорели в Тюменской области 20 мая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пожар в жилом деревянном доме произошел на ул. Перекопской в Тюмени 20 мая. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на площади 20 кв. м. Пострадавших нет. Причину происшествия устанавливают, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

На 11 км окружной дороги в Тюмени из-за неисправности узлов и агрегатов загорелся автомобиль "ВАЗ 2115". В Заводоуковске из-за короткого замыкания загорелся мотоцикл Lifan.

Всего в Тюменской области 20 мая зафиксировали три техногенных пожара. Спасатели 10 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и шесть раз помогли населению. На водных объектах зарегистрировали одно происшествие.