12 маскировочных сетей сплели ученики Голышмановской школы для бойцов СВО

| Фото: Голышмановский вестник | Фото: Голышмановский вестник

12 маскировочных сетей сплели для участников СВО ученики Голышмановской школы №4. Изготовлением средств защиты и маскировки ребята занимаются на переменах и в рамках внеурочной деятельности, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В проекте "Творим доброту для наших защитников" принимают участие более 100 школьников. Среди них – юнармейцы, воспитанники класса добровольной подготовки к военной службе, дети участников СВО и ребята из группы риска. Присоединиться к плетению сетей может каждый желающий.

С октября 2024 года проект в школе реализует благотворительный штаб "Своих не бросаем". Весной он получил грантовую поддержку по итогам муниципального конкурса "Воплощай идеи в жизнь". Средства направили на приобретение расходных материалов.

"С начала реализации проекта дети изготовили более тысячи комплектов сухого душа и окопных спичек, около 500 талисманов добра и 100 браслетов выживания. За восемь месяцев сплели 12 маскировочных сетей. Для нашего штаба это колоссальная поддержка". - сказала волонтер штаба "Своих не бросаем" Екатерина Коробцова.

Все, что изготавливают школьники, вместе с остальным гуманитарным грузом, собранным штабом "Своих не бросаем", ежемесячно отправляют бойцам в зону СВО. С доставкой волонтерам помогает местный житель Андрей Леонюк на личном транспорте.