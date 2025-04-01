Огромным хороводом открыли "Библионочь – 2025" в тюменской Менделеевке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 горожан встали в большой хоровод на одной из ключевых локаций "Библионочи - 2025" вместе с творческим коллективом "Казачья крепость" - на площади у Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева. Тема события – "Свои герои", поэтому завершился круг громким общим кличем "С Днем Победы".

"До ноля часов продлится "Библионочь - 2025" в Менделеевке. Ждем вас на наших мастер-классах, спектаклях, завтра, потому что сегодня библионочь плавно перетечет в библиодень. Завтра в одиннадцать часов начнется новая серия программы для детей и родителей", - приветствовала гостей директор культурного учреждения Ольга Адамович и дала старт празднику.

Мероприятие продолжила насыщенная культурная программа для горожан всех возрастов. Дети собрались на громких читках со сказочной Царевной, которая показала любимые мультфильмы и познакомила ребят с героями отечественной литературы и анимации.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На мастер-классе по кофеграфии посетители создавали символы Победы. По словам автора творческой мастерской библиотекаря Любови Пастух, специалисты стараются каждый год предлагать гостям что-то новое.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Живопись кофейной гущей дарит исполнителям чудесные работы. Кроме того, мы показали участникам, что кофе можно не только пить, но и рисовать им", - пояснила она.

Ученица школы № 15 Екатерина Игнатьева пришла в библиотеку с мамой. Она решила, что это прекрасная возможность интересно провести время вместе и создать что-то своими руками. Начала она с кофеграфии.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Этого голубя, если бы мой прапрадедушка Николай, участник Великой Отечественной войны, был жив, я подарила ему на День Победы", - поделилась девочка.

Праздник продолжил мастер-класс по изготовлению цветов победы. "Сегодня это гвоздики. Эти цветы можно не только нести в руках на параде, но и надевать их на руку в виде браслета или прикалывать на грудь как брошь", - рассказала хозяйка занятия библиотекарь Екатерина Волкова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Посетители проходят VR-экскурсию "Военная слава", делают открытку для героя, изготавливают фронтовое письмо-треугольничек для участников СВО и многое другое.

По словам организаторов, весь вечер посетители вместе с сотрудниками Менделеевки будут погружаться в героическую атмосферу прошлого, посетят обзорные экскурсии по библиотеке, часы памяти, дискуссионные литературные площадки и музыкальный спектакль.

Также тюменцы поучаствуют в "Микрофоне памяти" под руководством поэтов региона Антонины Марковой и Вячеслава Девяткова, на котором все желающие смогут прочитать стихи военной поры.

Гости проявят себя в интерактивах на знание фильмов о Великой Отечественной, пройдут тематический квест. Завершится программа первого дня музыкальным выступлением в 23 часа 30 минут под песни военных лет.

Продолжится праздник 26 апреля в областной библиотеке и ее филиалах. Для юных гостей Менделеевки праздничная программа пройдет с 12 до 18 часов. Ярким событием станет песочная анимация, посвященная блокадному Ленинграду. Малыши посетят занятия, где смогут нарисовать портрет своего прадеда или прабабушки, сделать брелок к грядущему 9 Мая.

Инна Кондрашкина