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Тюменская область – на первом месте в общекомандном зачете на Российской школьной весне

Общество, 22:56 25 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область заняла первое место в общекомандном зачете на Российской школьной весне, сообщает информационный центр правительства региона.

Церемония закрытия фестиваля проходит в эти минуты. В течение пяти дней фестиваля 1 тыс. 500 школьников представили более 650 творческих номеров и работ.

Тюменская область завоевала первое место в общекомандном зачете, а также заняла первое место в направлении "Региональная программа". Программа "Песня для кита" признана лучшей.

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