Тюменская область – на первом месте в общекомандном зачете на Российской школьной весне
Тюменская область заняла первое место в общекомандном зачете на Российской школьной весне, сообщает информационный центр правительства региона.
Церемония закрытия фестиваля проходит в эти минуты. В течение пяти дней фестиваля 1 тыс. 500 школьников представили более 650 творческих номеров и работ.
Тюменская область завоевала первое место в общекомандном зачете, а также заняла первое место в направлении "Региональная программа". Программа "Песня для кита" признана лучшей.