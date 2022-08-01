Роспотребнадзор: с постковидным синдромом сталкивается каждый восьмой переболевший

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

С постковидным синдромом сталкивается каждый восьмой переболевший. Он выявляется не только у старшего поколения, но и у молодёжи, сообщает Роспотребнадзор.

"Наиболее распространенными симптомами постковидного синдрома являются повышенная утомляемость и сонливость. У некоторых пациентов отмечается стойкая потеря вкуса и запаха. В отдельных случаях при постковидном синдроме наблюдаются признаки поражения сердечно-сосудистой системы, почек, нарушения метаболизма", - рассказали эксперты.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией медики призывают жителей Тюменской области сделать прививку или пройти ревакцинацию. Сделать это можно как в поликлиниках, так и палатках в торговых центрах, вакциномобиле. Во всех больницах региона вернули масочный режим и термометрию.