В Тюменской области уровень коллективного иммунитета против ковида за пять месяцев снизился на 58%

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Уровень коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции в Тюменской области на 17 августа составляет всего 2%. Тогда как на 1 марта был 60%.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном департаменте здравоохранения, чтобы сохранить иммунитет к ковиду необходимо вакцинироваться/ревакцинироваться через шесть месяцев после первичной вакцинации или заболевания.

"Уровень коллективного иммунитета рассчитывается из числа переболевших за последние 6 месяцев, первично вакцинированных/ревакцинированных за это же время. Именно этот контингент населения имеет иммунитет и составляет иммунную прослойку. В Тюменской области коллективный иммунитет стремительно падает, на 1 марта он составлял 60 процентов, а на сегодняшний день 2 процента", - говорят эксперты.

Самые активные жители региона, участвующие в прививочной кампании, проживают в Тюмени, Бердюжском, Викуловском, Ярковском, Юргинском, Нижнетавдинском районах.

В настоящее время в регионе действуют 53 стационарных пункта вакцинации. В ежедневном режиме работают мобильные прививочные пункты в торговых центрах, ФАПах, специализированных медицинских организациях, торговых центрах.

Также в области организованы выездные формы вакцинации в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, на дом к маломобильным пациентам и пациентам из групп риска.

Ежедневно работают мобильные прививочные пункты в Тюмени – в торговом центре "Сити Молл", "Кристалл", "Гудвин, "Зеленый берег", в Выставочном зале. На площади возле ТЦ "Гудвин" установлен вакциномобиль.

"Дополнительные мобильные пункты вакцинации в регионе разворачиваются в соответствии с потребностью населения и повышения доступности вакцинации. В настоящее время для вакцинации в регионе имеется вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), запасы вакцины достаточные", - заключили в депздраве региона.

Анжела Лебедева