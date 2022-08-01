Горячую линию по COVID-19 активизировали в России

Ростелеком Ростелеком

Далее в сюжете В Тюменской области выявили 916 случаев COVID-19 за сутки

Общероссийскую горячую линию по коронавирусу 8-800-2000-112 активизировали с связи с ростом заболеваемости.

По информации компании "Ростелеком", специалисты контакт-центра также обновили протоколы системы управления знаниями. В круглосуточном режиме операторы отвечают на вопросы граждан о симптомах заболевания, необходимых процедурах при возвращении в РФ из-за рубежа, предоставляют статистику заболевших и выздоровевших. Кроме того, на горячей линии можно записаться на вакцинацию в любом населенном пункте страны.

"Контакт-центр готов к увеличению трафика обращений по коронавирусу. Все сотрудники, занятые в работе линии, прошли специальную подготовку. Мы учитываем опыт информирования населения в предыдущие “волны” заболеваемости и проводим своевременную актуализацию данных, предоставляемых операторами. В контакт-центр можно позвонить с любыми вопросами, связанными с коронавирусом, и получить квалифицированный ответ. База знаний для операторов сформирована при поддержке Минздрава России и Роспотребнадзора", — сказал генеральный директор "Ростелеком Контакт-центр" Сергей Шишмарев.

В пиковую нагрузку в пандемию к работе привлекались до 500 операторов. Всего за 2020–2021 годы на горячую линию по коронавирусу поступило более 5 млн обращений.